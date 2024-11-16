إسرائيليون يهاجمون منازل فلسطينية ويحرقون سيارات بالضفة الغربية

( د ب أ )

هاجم إسرائيليون، اليوم السبت، منازل فلسطينية وأحرقوا ثلاث مركبات، وغرفا زراعية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، عن مصادر محلية قولها إن "عددا من المستعمرين هاجموا منازل على أطراف حي الضباط في بيت فوريك، بعض منها قيد الانشاء، وأضرموا النيران في المركبات الثلاث، وعددا من الغرف الزراعية، ما أدى إلى احتراقها بالكامل".

وأوضحت الوكالة أن "مواطنا أصيب برضوض، نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل المستعمرين".

ووفق وفا، "تتعرض بلدة بيت فوريك، وقرى جنوب وشرق نابلس، لهجمات متكررة من قبل المستعمرين، ويستهدفون قاطفي الزيتون والمنازل والمركبات، بحماية جيش الاحتلال".