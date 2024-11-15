إيطاليا: احتجاجات ضد الحكومة وأخرى مؤيدة لسكان غزة

(أ ب)

قالت السلطات المحلية الإيطالية إنه تم نقل ما لا يقل عن 15 رجل شرطة إلى المستشفيات اليوم الجمعة، بعد اشتباكات في تورينو مع طلاب يحتجون على حكومة رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.

وكانت المظاهرات في المدينة الواقعة شمالي إيطاليا، واحدة من عدة مظاهرات تم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد، ومن بينها روما وميلانو، فيما أطلق عليها المنظمون "يوم بدون ميلوني".

وقالت السلطات المحلية إن رجال الشرطة في تورينو أصيبوا عندما تعرضوا لأبخرة انبعثت من عبوة ناسفة بدائية استخدمت خلال الاشتباكات.

ونظم الطلاب المعارضون لسياسات حكومة ميلوني، وخاصة في مجال التعليم الاحتجاجات في جميع أنحاء إيطاليا.

وترافقت بعض الاحتجاجات مع مظاهرات ضد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ودعما لسكان قطاع غزة.

واندلعت الاشتباكات في تورينو عندما منعت الشرطة الطلاب الذين حاولوا اختراق طوق أمني والوصول إلى باب مبنى المقاطعة في ساحة كاستيلو بوسط المدينة.

واستخدم المتظاهرون ساريات الأعلام لمهاجمة سيارات الشرطة خارج مكاتب هيئة الإذاعة العامة "راي"، في حين تم إضرام النار في دمية تمثل وزير التعليم جوزيبي فالديتارا.

وفي المتحف الوطني للسينما في تورينو، قام المتظاهرون بنزع العلم الإيطالي ثلاثي الألوان من المدخل ورفع العلم الفلسطيني بدلا منه.