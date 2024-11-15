إعلان

حزب الله يستهدف قاعدتين عسكريتين للاحتلال في حيفا وعكا

02:07 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

استهداف قاعدتين إسرائيليتين في مدينتي حيفا وعكا بص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف قاعدتين إسرائيليتين في مدينتي حيفا وعكا بصواريخ نوعية.

وقال الحزب في بيان له، إن "مقاتليه استهدفوا قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعية".

وفي بيان أخر، أشار الحزب إلى "استهداف المقر الإداري لقيادة لواء جولاني قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، بصلية صاروخية".

وفي البيانين، أكد حزب الله أن هجماته على الاحتلال الإسرائيلي، تأتي لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمقاومة الباسلة ودفاعًا عن لبنان.

ويواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات ومواقع الاحتلال، إذ استهدف مقاتلو الحزب تجمّعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة شلومي برشقة صاروخية، أمس الخميس.

حزب الله إسرائيل حيفا قاعدة طيرة الكرمل الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوطنة شلومي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة