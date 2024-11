اندلاع حريق ضخم في ناطحة سحاب وسط مانهاتن الأمريكية (صور- فيديو)

القاهرة- مصراوي

اندلع حريق كبير من سطح ناطحة سحاب في وسط مانهاتن، مما أدى إلى ملء السماء فوق مدينة نيويورك بالدخان الكثيف.

If you want to know what the Democrats without the guardrails would look like, just checkout irresponsible over-development, gentrification, and the housing crisis created or supported by my opponent ⤵️ #DemExit #HudsonYards https://t.co/tqyZBKBLrb — Louis Flores 2025 (@LouisFlores2025) November 14, 2024

شوهد الحريق من سطح The Set، وهو مبنى سكني فاخر في حي هدسون ياردز.

تسابقت طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث، في شارع 10 وشارع ويست 35، بعد أن اندلع الحريق قبل منتصف نهار الخميس بقليل.

لم ترد تقارير مبكرة عن وقوع إصابات أو وفيات، وقالت دائرة الإطفاء في نيويورك، إنه يعتقد أن الحريق بدأ في غرفة ميكانيكية فوق ناطحة السحاب.

سرعان ما غمرت وسائل التواصل الاجتماعي صور من سكان نيويورك القلقين الذين شاركوا مشاهد للحريق، بما في ذلك صور عبر نهر هدسون في نيوجيرسي، حيث أظهر عمود كثيف من الدخان ينجرف فوق المياه.

وقالت دائرة الإطفاء، إن حوالي 80 من رجال الإطفاء استجابوا للحريق الكبير.

يُذكر أن Hudson Yards، حيث يقع المبنى، تعرف بأنها تستضيف بعض المساكن الأكثر تميزًا وتكلفة في مانهاتن.

وفي تصريح لمتحدث باسم المبنى، قال: "نحن ممتنون لرجال الإطفاء لاحتوائهم السريع للحادث ولم يصب أحد.