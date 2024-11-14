الخارجية الأمريكية: عمليات التهجير في غزة لا ترقى أن تكون جرائم حرب
10:05 م الخميس 14 نوفمبر 2024
وكالات
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها لم ترى حتى الآن عمليات تهجير قسري في غزة ترقى لمستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وذكرت الخارجية أن الوزير أنتوني بلينكن يسعى لإنهاء الحرب في غزة والبدء بمناقشة مستقبل القطاع بعد الحرب.
وأضافت الوزارة أنها لا تتفق مع تقرير اللجنة الأممية الذي يتهم بحدوث إبادة في غزة، معتبرة أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأدلة.
وأشادت الخارجية بدور الأونروا في تقديم الدعم الإنساني عبر توفير الغذاء والدواء للفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة عدم عرقلة هذا الدور.
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