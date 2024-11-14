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الخارجية الأمريكية: عمليات التهجير في غزة لا ترقى أن تكون جرائم حرب

10:05 م الخميس 14 نوفمبر 2024

وزار ة الخارجية الأمريكية

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وكالات

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها لم ترى حتى الآن عمليات تهجير قسري في غزة ترقى لمستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وذكرت الخارجية أن الوزير أنتوني بلينكن يسعى لإنهاء الحرب في غزة والبدء بمناقشة مستقبل القطاع بعد الحرب.

وأضافت الوزارة أنها لا تتفق مع تقرير اللجنة الأممية الذي يتهم بحدوث إبادة في غزة، معتبرة أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأدلة.

وأشادت الخارجية بدور الأونروا في تقديم الدعم الإنساني عبر توفير الغذاء والدواء للفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة عدم عرقلة هذا الدور.

وزارة الخارجية الأمريكية التهجير في غزة جرائم حرب قطاع غزة جرائم ضد الإنسانية أنتوني بلينكن الأونروا
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