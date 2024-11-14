إعلام عبري: شبهات حول تعديل وثائق ومواعيد مكالمات لرئيس الوزراء نتنياهو

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مدير ديوان رئاسة الوزراء يُشتبه في تورطه بتغيير مواعيد مكالمات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسكرتيره العسكري في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول سياسي أن مسؤولين في مكتب نتنياهو حاولوا تعديل بروتوكولات متعلقة بذلك اليوم.

وأضافت القناة أن إحدى القضايا المرتبطة بمكتب نتنياهو تشمل محاولة تعديل وثائق تتعلق بإنذارات عن السابع من أكتوبر، مشيرةً إلى أن مقربين من نتنياهو بذلوا كل جهد لإبعاده عن أي شبهات.