إعلان

ألمانيا ترفض مقترح بوريل بتعليق المحادثات السياسية مع إسرائيل

04:38 م الخميس 14 نوفمبر 2024

أنالينا بيربوك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

برلين - (د ب أ)

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، اقتراح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بتعليق الحوار السياسي المنتظم مع إسرائيل، كرد فعل على الحرب القائمة في قطاع غزة ولبنان.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية ردا على خطط بوريل: "نحن دائما نؤيد الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة، وينطبق هذا، بالطبع، على إسرائيل أيضا".

وأفادت الوزارة بأن الحوارات السياسية في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتيح فرصة منتظمة لمناقشة الامتثال للقانون الإنساني الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وجاء في البيان أن قطع الحوار من ناحية أخرى، لن يساعد أحدا، سواء من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي.

وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الأربعاء، إن بوريل اقترح أن تعلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب الحرب التي تخوضها في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أنه "بناء على التقارير المتاحة من وكالات دولية مستقلة، هناك أسباب للاعتقاد بأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

أنالينا بيربوك برلين ألمانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل 17 شخصًا جراء هجوم جيش الاحتلال على دمشق

إعلان

إعلان

الدفع أو التخلي.. ماذا يحمل ترامب لـ الناتو وأوروبا؟
عاجل - مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري