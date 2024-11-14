إعلام لبناني: 7 غارات جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

وكالات

أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن حتى الآن 7 غارات فجر هذا اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب روسيا اليوم.

وأنذر الجيش الإسرائيلي، مجددًا سُكان حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية، مطالبهم بالإخلاء فورا قبيل بدء قصف هذه المناطق.

وأعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف برشقة صاروخية قوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل في جنوب لبنان، إذ يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا منذ 45 يوما.