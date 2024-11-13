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بسرب من المسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدة "عاموس" لأول مرة

08:23 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
أعلن حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عاموس الإسرائيلية بسرب من المسيرات الانقضاضية.
وقال حزب الله في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء (لبيك ‏يا نصر الله)، شنّت المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، هجوما جويّا بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة عاموس (قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشماليّة، ومحور مركزي في جهوزيّة شعبة التكنولوجيا)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 55 كلم، غرب مدينة العفولة، وأصابت أهدافها بدقّة".

مسيرات حزب الله الاحتلال الإسرائيلي قاعدة عاموس
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