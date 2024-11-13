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الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يجتمعون لاختيار زعيم جديد للأغلبية

06:03 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

مجلس الشيوخ الأمريكي

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واشنطن - (أ ب)

يجتمع الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، خلف أبواب مغلقة اليوم الأربعاء؛ لتحديد من سيحل محل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ منذ فترة طويلة ميتش ماكونيل ويقود أغلبيتهم الجديدة العام المقبل- وهو قرار يمكن أن يشكل مستقبل مجلس الشيوخ والحزب، مع استعادة دونالد ترامب الرئاسة.

ويسعى أعضاء مجلس الشيوخ عن ولايات ساوث داكوتا جون ثون وتكساس جون كورنين وفلوريدا ريك سكوت، للفوز بأكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السري، ووعدوا باتجاه جديد في مجلس الشيوخ على الرغم من أنهم يتنافسون بقوة لصالح ترامب.

وسيكون هذا الاقتراع هو الاختبار الأول لعلاقة ترامب بالكونجرس بعد فوزه في الانتخابات بشكل حاسم وزعم حصوله على تفويض لجدول أعماله.

ولم يتأكد بعد من الذي سيفوز.

مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس
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