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غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية

01:26 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

غارات إسرائيلية في جنوب وشمال لبنان

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وكالات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

كان الطيران الحربي الاسرائيلي، شن الثلاثاء، 13 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت اوتوستراد هادي نصر الله، وهي الغارة الثالثة عشرة على الضاحية الجنوبية.

وبدأ الطيران الحربي الإسرائيلي بشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد توجيه إنذارات بالإخلاء.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا إلى إخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لأنه سيعمل ضد منش ت ومصالح تابعة لحزب الله.

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