حماس: الادعاءات الأمريكية حول تحسين الوضع الإنساني في غزة تؤكد الشراكة في الحرب

وكالات

صرحت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأنها تستنكر ما ورد عن الإدارة الأمريكية من مزاعم حول اتخاذ الاحتلال إجراءات لـ "تحسين الوضع الإنساني في غزة"، واعتبرت أن هذه التصريحات تؤكد الشراكة الكاملة لإدارة الرئيس بايدن في حرب الإبادة الوحشية على القطاع.

وأضافت الحركة أن هذه الادعاءات المفضوحة تناقض الوقائع على الأرض، وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي تؤكد أن مناطق في قطاع غزة، خاصة شمال القطاع، وصلت إلى حافة المجاعة بفعل سياسة التجويع.

وأكدت حماس أن التماهي الأمريكي مع الجرائم الصهيونية لن يزيد الشعب الفلسطيني ومقاومته إلا إصراراً على الصمود والمواجهة.