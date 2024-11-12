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ترامب يرشح حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي لمنصب سفير أمريكا لدى إسرائيل

09:09 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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(أ ب)

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء الحاكم السابق لولاية أركنساس مايك هاكابي لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سبل تحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأوضحت الخارجية أن بلينكن شدد على ضرورة اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع هناك، مؤكدًا على أهمية إيصال مساعدات إضافية إلى القطاع.

وأكد بلينكن لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر، أهمية اتخاذ خطوات لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة، مضيفة أن الخارجية أن بلينكن ناقش أيضًا مع دريمر أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى إلى ديارهم.

وفيما يتعلق بلبنان، ناقش بلينكن جهود التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح بعودة المدنيين، مؤكدا في ختام اللقاء التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل في مواجهة تهديدات إيران والجماعات المدعومة منها.

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