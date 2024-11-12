بعد تعطيل حركة السفن والطائرات.. سول تتهم بيونج يانج بالتشويش على نظام تحديد المواقع

(مصراوي)

صرح الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية نفذت حملات تشويش على إشارات نظام تحديد المواقع على مدار خمسة أيام متتالية، ما أدى إلى تعطيل حركة العديد من السفن والطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تسبب التشويش في اضطراب كبير في النقل الجوي والبحري، حيث تأثرت عشرات الطائرات المدنية والسفن، في وقت تواصل فيه بيونج يانج هذه الهجمات على النظام العالمي للملاحة.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أفاد في وقت سابق، بأن التشويش الذي نفذته كوريا الشمالية على نظام تحديد المواقع أثر على حركة الطيران البحري والجوي في البلاد.

كما أضاف الجيش أنه في وقت سابق من هذا العام، وتحديدًا في مايو ويونيو، حاولت بيونج يانج التشويش على إشارات "جي بي إس" في البحر الأصفر بالقرب من كوريا الجنوبية، في خطوة يعتقد المسؤولون الكوريون أنها مرتبطة بالتدريبات العسكرية الكورية الشمالية لمواجهة الطائرات بدون طيار.