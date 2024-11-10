عبد العاطي ونظيره التركي يبحثان مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

الرياض /القاهرة - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان اليوم الأحد أخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وجاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

ووفقا للمتحدث، توافق الوزيران على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والنفاذ الكامل غير المشروط للمساعدات الإنسانية.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة بما فى ذلك السودان، وليبيا، وسوريا، والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات في منطقة القرن الأفريقي.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد الوزيران بالتطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين في أعقاب الزيارتين المتبادلتين لرئيسي البلدين، وما شهدته زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر من التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الأول للجنة التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى.

وأكدا اعتزامهما مواصلة دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والوصول بحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 15 مليار دولار، وزيادة حركة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.