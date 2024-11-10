سوليفان: بايدن وترامب يبحثان الأربعاء قضايا خاصة بالسياسة الخارجية وملفات متعلقة بالشأن المحلي

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأربعاء المقبل قضايا خاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية وملفات متعلقة بالشأن المحلي.

وأوضح سوليفان، أن بايدن سيستعرض خلال لقائه ترامب الأربعاء رؤيته المتعلقة بأوربا وآسيا والشرق الأوسط.

وأشار سوليفان، إلى أن واشنطن ستصدر قرارا خلال الأسبوع الجاري بشأن التقدم الذي أحرزته إسرائيل فيما يتعلق بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وزعم مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن حركة حماس وليست إسرائيل هي التي تحول الآن دون التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة.