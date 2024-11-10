إيران: ذهاب ومجيء رؤساء الدول الأخرى لا يؤثر على قدرتنا

طهران - (د ب أ)

قال رئيس مجلس الشورى الايراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن ذهاب ومجيء رؤساء الدول الأخرى لا يؤثر على قدرة إيران في تأمين مصالحها، مشيرا إلى أن "القوة الوطنية والأداء المقتدر وحنكة الجمهورية الإسلامية يستند على أساس منهج العقلانية الثورية".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن قاليباف خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي، اليوم، أشار فيها إلى الانتخابات الرئاسية الامريكية الأخيرة، قوله إن "هناك اختلافات كبيرة في طريقة العداء للأشخاص الذين يتم انتخابهم رئيسا للولايات المتحدة، لكن النقطة الأساسية هي أن ما يحدد سلوك العدو تجاهنا هو القوة الوطنية والأداء المقتدر وحنكة الجمهورية الإسلامية المستندة على أساس نهج العقلانية الثورية".

وتابع أن "العنصر الأساسي للقوة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل بالشعب، الذي يمكنه استثمار القدرات المحلية وإرساء أسس متينة للاقتدار الوطني في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، انطلاقا من الإيمان بالسنن الإلهية".

وأكد رئيس السلطة التشريعية على أن "استقلالية العمل وتجنب التبعية للدول الأجنبية هو المبدأ الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفا أن "مجيء وذهاب رؤساء الدول الأخرى لا يؤثر على قدرة بلادنا في تأمين مصالحها ما دمنا نعتمد على القوة الداخلية والفكر والإرادة الإيرانية".