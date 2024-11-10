سفينة تجارية تتلقى أمرا بتغيير مسارها قرب اليمن.. ما السبب؟

وكالات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها، فجر اليوم الأحد، إن سفينة تجارية مارة قرب اليمن تلقت أمرا بتغيير مسارها على بعد نحو 57 ميلا بحريا جنوب غربي عدن من قبل جهة وصفت نفسها بأنها السلطات اليمنية، بحسب الغد.

ويقف الحوثيون في اليمن خلف هذه العمليات التي تستهدف السفن والملاحة في البحر الأحمر، ويقولون إنهم يستهدفون السفن المتوجهة إلى إسرائيل أو المتعاونة معها ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتسببت عمليات الحوثيين في إرباك الملاحة بالبحر الأحمر وإجبار العديد من السفن وشركات الشحن على البحث عن مسارات بديلة للبحر الأحمر.

والأسبوع الماضي قالوا، إنهم سيواصلون حصارهم البحري على السفن الإسرائيلية، ردا على معلومات استخباراتية بشأن قيام شركات شحن إسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى.

وبجانب العمليات البحرية، يستهدف الحوثيون إسرائيل من وقت لآخر بالصواريخ أو الطائرات المسيرة.

وأول أمس الجمعة، قال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنهم استهدفوا قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2.