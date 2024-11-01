بعد تصريحاته العنيفة ضدها.. ترامب يصف ليز تشيني بأنها "وصمة عار"

القاهرة- مصراوي

واصل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، هجماته ضد النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، واصفاً إياها بـ"وصمة عار".

وكرر ترامب وصفه لتشيني بأنها "صقر حرب"، مضيفاً: "إذا كان عليها أن تخوض المعركة وتتحمل عواقبها بنفسها، فلن تفعل ذلك".

وأشار ترامب إلى أن تشيني تفضل الحديث من دون تحمل تبعات أقوالها، مضيفاً: "إنها في الواقع وصمة عار".

تأتي هذه التصريحات بعد أن أثار ترامب الجدل في حدث انتخابي مساء الخميس، حين صرح بأنه "يجب إطلاق النار على تشيني"، مما تسبب في تصعيد ملحوظ بالخطاب العنيف الذي يستخدمه لاستهداف خصومه السياسيين.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعربت نائبة الرئيس كامالا هاريس عن استنكارها لتصريحات ترامب، واصفة إياها بأنها "غير مقبولة".

وأكدت هاريس في تعليقها أنها تعمل على تقديم رؤية تناقض أسلوب ترامب العنيف، مشيرة إلى أهمية الابتعاد عن الخطاب التحريضي في الفترة المتبقية من السباق الانتخابي.