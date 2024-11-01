أسوشيتد برس: البيت الأبيض عدل تصريحات مثيرة للجدل للرئيس بايدن

واشنطن- (د ب أ)

قام مسؤولون بالبيت الأبيض بتعديل النص الرسمي لمكالمة تحدث فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بدت وكأنها انتقاد لأنصار دونالد ترامب، مما أثار اعتراضات من العاملين الاتحاديين الذين يوثقون هذه التصريحات للأجيال القادمة.

جاء ذلك وفقا لما أفاد به مصدران حكوميان أمريكيان وبريد إلكتروني داخلي حصلت عليه وكالة أنباء أسوشيتد برس يوم الخميس.

وأثار بايدن ضجة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بتصريحاته لنشطاء لاتينيين، ردا على تعليقات عنصرية أدلى بها الكوميديان توني هينتشكليف خلال تجمع انتخابي لترامب، والتي وصف خلالها جزيرة بورتوريكو الأمريكية بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".

ووفقا للنص الذي أعده كتبة الاختزال الرسميون في البيت الأبيض، قال بايدن لمجموعة اللاتينيين خلال مكالمة فيديو مساء الثلاثاء: "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي مؤيديه -إذ أن شيطنة ترامب لـ اللاتينيين أمر غير مقبول وغير أمريكي".

لكن النص الذي أصدره مكتب الصحافة بالبيت الأبيض أظهر الاقتباس مع وجود فاصلة، مما جعل القراءة "مؤيده" بدلا من "مؤيديه"، وهو ما قال مساعدو بايدن إنه يشير إلى انتقاده لـ هينتشكليف وليس لملايين الأمريكيين الذين يدعمون ترامب.