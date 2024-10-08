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الخارجية الأمريكية: موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار متأخرة وسببها تعرضه للضرب

09:36 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

حزب الله

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار دون ربط ذلك بحرب غزة متأخرة وسببها تعرضه للضرب.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن ترغب في رؤية حل دبلوماسي للقتال في جنوب لبنان لكنها تؤيد حق إسرائيل في ضرب بنية حزب الله، لافتة إلى أن حزب الله لا يزال يرفض تطبيق القرار 1701 والانسحاب إلى ما وراء الليطاني.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن موقف الولايات المتحدة هو أن يتمكن اللبنانيون من كسر قبضة حزب الله على مقدرات بلدهم، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تجري نقاشات مع حلفائها في المنطقة لبحث سبل التطبيق الكامل للقرار 1701.

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