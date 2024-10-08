إعلان

BBC

القسام تعلن استهداف عدد من آليات جيش الاحتلال شمالي القطاع

11:37 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

كتائب القسام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربي معسكر جباليا شمالي القطاع.

وقالت القسام، إن الآليات دبابة من طراز "ميركافا 4" وتم استهدافها بعبوة شواظ قرب منطقة الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

وأضافت القسام، أنها قامت بتفجيرعبوة شديدة الانفجار في ناقلة جند إسرائيلية قرب مقر مؤسسة بيتنا غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

يأتي ذلك في ظل تجدد الاشتباكات شمال القطاع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وإعلان جيش الاحتلال شن عملية برية.

كتائب القسام حركة المقاومة الإسلامية حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عام على طوفان الأقصى.. كيف أحيا العالم ذكرى 7 أكتوبر؟ صور

إعلان

إعلان

"أصبحت واجبة".. قومي الاتصالات: ندرس زيادة أسعار خدمات الاتصال
بث مباشر.. السيسي يشهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف