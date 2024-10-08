القسام تعلن استهداف عدد من آليات جيش الاحتلال شمالي القطاع

(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربي معسكر جباليا شمالي القطاع.

وقالت القسام، إن الآليات دبابة من طراز "ميركافا 4" وتم استهدافها بعبوة شواظ قرب منطقة الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

وأضافت القسام، أنها قامت بتفجيرعبوة شديدة الانفجار في ناقلة جند إسرائيلية قرب مقر مؤسسة بيتنا غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

يأتي ذلك في ظل تجدد الاشتباكات شمال القطاع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وإعلان جيش الاحتلال شن عملية برية.