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في ذكرى الـ7 من أكتوبر.. القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

01:23 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

كتائب القسام

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(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، استهداف تل أبيب برشقة صاروخية، وذلك تزامنًا مع الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى".

وقالت كتائب القسام في بيان، إن قصف تل أبيب تم باستخدام صاروخ مقادمة طراز "إم 90" وذلك يأتي في إطار "معركة الاستنزاف المستمرة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني".

وطالب جيش الاحتلال سكان شمال قطاع غزة بالنزوح نحو الجنوب تجاه منطقة "المواصي" في إطار العملية البرية الجديدة التي بدأها.

كتائب القسام حركة حماس رشقة صاروخية قصف تل أبيب ذكرى ـ7 من أكتوبر طوفان الأقصى
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