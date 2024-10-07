جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في جنوب لبنان

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه بدأ عملية برية محدودة ومركزة في جنوب لبنان، مساء أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" "فرقة الجليل 91 بدأت أمس عملية برية محدودة ومحددة الهدف في جنوب لبنان".

وأشار أدرعي إلى أن "قوات فرقة الجليل التي تضم لواء الاحتياط 3 ولواء الاحتياط 8 ولواء الناحال الشمالي 228 بدأت عملية برية محدودة ومحددة الهدف في منطقة جنوب لبنان".

وأوضح أنه "منذ بداية الحرب تخوض فرقة الجليل قتالًا دفاعيًا منسجمًا مع عمليات هجومية عديدة لاستهداف العدو وبناه التحتية في جنوب لبنان جوًا وبرًّا، على مدار الأسابيع الأخيرة نفذت قوات الفرقة مئات الهجمات وقضت على عشرات عناصر حزب الله".

وأضاف "في المقابل تواصل قوات اللواء 769 الأعمال الدفاعية على الحدود".