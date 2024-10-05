بعد توتر العلاقات.. فرنسا تدعو إسرائيل لعدم ضرب مواقع نووية إيرانية

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى محادثة متوترة مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس ودعاه لعدم ضرب مواقع إيران النووية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن كاتس طلب من نظيره الفرنسي الكف عن المطالبة بوقف إطلاق نار يتيح لحزب الله اللبناني تنظيم صفوفه، كما قال له إن الهجوم الإيراني كان وحشيا ويجب الرد بطريقة مناسبة لردع طهران.

وأوضحت القناة العبرية، أن وزير خارجية فرنسا أبلغ كاتس أن باريس تقر بحق إسرائيل في الرد لكنها تفضل ردا بحكمة يمنع التصعيد.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل: "عار عليك وإسرائيل ستنتصر بدعمك أو بدونه".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي تستخدمها في الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وفي تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، قال ماكرون: " في اعتقادي، الأولوية حاليا هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لمواصلة حربها في غزة"، مؤكدا أن باريس لا تقوم بتسليم الأسلحة إلى تل أبيب.

وقبل أيام، قال ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ليس هناك مبرر لقتل آلاف المدنيين، كما دعا حينها إلى وقف إطلاق النار في أقرب فرصة ممكنة.