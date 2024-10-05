جيش الاحتلال: قواتنا مستعدة لأي تطورات في ذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، إن الحرب لها ثمن باهظ وقد فقد الجيش 11 من جنوده في مواجهات وهجوم بمسيرات.

وأكد هاجاري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منتشرة ومستعدة لأي تطورات في ذكرى مرور عام على هجوم 7 أكتوبر "عملية طوفان الأقصى".

وأشار هاجاري إلى أن الهجوم الإيراني أصاب قاعدتي نيفاتيم وتل نوف لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو.

وزعم هاجاري، أنه حتى الآن دمر جيش الاحتلال أكثر من ألفي هدف تابع لحزب الله، لافتا إلى أنه تم تدمير بنى تحتية كان ينوي حزب الله استخدامها لمهاجمة بلدات الشمال.

ولفت هاجاري إلى أن جيش الاحتلال يقوم بالتحقيق في مقتل 8 وإصابة 24 من جنوده في استهداف مسيرة قادمة من العراق، كما يقيم نتيجة استهدافه لمقر استخبارات حزب الله في الضاحية الجنوبية.

وأوضح هاجاري أنه لم تقع إصابات نتيجة الضربات الإيرانية ولم تؤثر الهجمات على قدرة قواعدهم الجوية.