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BBC

الرئيس الفرنسي يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

06:01 م السبت 05 أكتوبر 2024

ماكرون

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وكالات

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي تستخدمها في الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وفي تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، قال ماكرون: " في اعتقادي، الأولوية حاليا هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لمواصلة حربها في غزة"، مؤكدا أن باريس لا تقوم بتسليم الأسلحة إلى تل أبيب.

وقبل أيام، قال ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ليس هناك مبرر لقتل آلاف المدنيين، كما دعا حينها إلى وقف إطلاق النار في أقرب فرصة ممكنة.

ماكرون قطاع غزة لبنان إسرائيل الرئيس الفرنسي الجمعية العامة للأمم المتحدة باريس
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الرئيس الفرنسي يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل