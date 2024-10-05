حزب الله يستهدف شركة صناعات عسكرية بشمال إسرائيل

وكالات

قال حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إنه استهدف شركة "أتا" للصناعات العسكرية قرب سخنين شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

وأوضح حزب الله في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من يوم السبت 5-10-2024، شركة أتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية".

وأعلنت القناة 12 العبرية، رصد إطلاق أكثر من 110 صواريخ من لبنان تجاه مواقع مختلفة في شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.