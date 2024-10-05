إجلاء 96 كوريا جنوبيا من لبنان وسط تصاعد التوترات

سول- (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم السبت إن طائرة عسكرية أعادت 96 كوريا جنوبيا من لبنان اليوم السبت، في أول رحلة إجلاء وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن طائرة النقل العسكرية، طراز "كيه.سي-330" هبطت في قاعدة سول الجوية، في سيونجنام، جنوب سول مباشرة، حوالي الساعة 12 و50 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي)، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وكانت الطائرة قد غادرت بيروت أمس الجمعة.

وقال مسولون إن مواطنا لبنانيا وهو أحد أفراد عائلة مواطن كوري جنوبي كان أيضا على متن الطائرة.

وتم تنفيذ خطة الإجلاء مع استمرار تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مما زاد من صعوبة مغادرة الرعايا الأجانب في الشرق الأوسط على متن رحلات تجارية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي "ستواصل حكومتنا مراقبة الوضع في لبنان والشرق الأوسط عن كثب لضمان سلامة مواطنينا. سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتهم".