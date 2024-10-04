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BBC

مصر ترحب بدعم مجلس الأمن لجوتيريش وتجدد تضامنها معه

03:31 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية

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القاهرة- مصراوي:

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية مصر العربية بالدعم الذي أبداه أعضاء مجلس الأمن أمس 3 أكتوبر لـ أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة في ظل الحملة المغرضة التي تشنها إسرائيل عليه وإعلانها مؤخرا اعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية دعم مصر الكامل وتضامنها مع أنطونيو جوتيريش الذي انحاز طوال فترة عمله ومسيرته المهنية لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقيم الأممية النبيلة الداعية لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة واحترام حق تقرير المصير.

كما أشاد بدوره المشهود في دعم السلم والأمن الدوليين ومواقفه الأخلاقية الملهمة التى يدافع عنها بإخلاص وقناعة كاملة سيشهد لها التاريخ.

وزارة الخارجية جمهورية مصر العربية مجلس الأمن أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة إسرائيل
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