وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني في بيروت

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "وزير الخارجية عباس عراقجي التقى في بيروت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي".

وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن "وزير الخارجية الإيراني أكد حرص بلاده على دعم لبنان في وجه العدوان الإسرائيلي".

ووصل، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت، على الرغم من التهديدات الإسرائيلية بالرد على الهجوم الصاروخي على تل أبيب في الثلاثاء الماضي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن " إيران ثابتة في تضامنها مع الشعب اللبناني الشجاع"، مضيفًا: "على الجميع في المنطقة إدراك الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان وعواقبه على دولنا".