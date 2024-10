الانتخابات الأمريكية.. ترامب يدين العنف ضد الهندوس والمسيحيين

القاهرة- مصراوي

أدان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الهجمات التي يتعرض لها الهندوس والمسيحيين والأقليات الأخرى في بنجلاديش

وأشار ترامب خلال منشور له على موقعه إكس: إلى "حالة الفوضى" التي تمر بها البلاد.

وقال ترامب إن هذا العنف "لم يكن ليحدث في عهده"، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس قد "أهملت الهندوس في أمريكا وحول العالم".

كما وعد ترامب بالعمل على حماية الأمريكيين الهندوس من ما وصفه بـ"الأجندة المعادية للدين التي يتبناها اليسار المتطرف"، وأكد على أهمية "الحرية الدينية" ونيته تعزيز العلاقات مع الهند ورئيس وزرائها ناريندرا مودي في حال عودته للرئاسة.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، قال ترامب إنه يسعى "لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي" عن طريق خفض الضرائب، وتخفيف القيود، والاستثمار في الطاقة الأمريكية، مشيرًا إلى أن سياسات هاريس ستؤدي إلى "تدمير المشاريع الصغيرة من خلال فرض المزيد من القيود والضرائب المرتفعة."

واختتم ترامب بيانه بتقديم تهانيه بمناسبة عيد ديوالي، معربًا عن أمله أن يكون "مهرجان الأضواء فرصة لانتصار الخير على الشر."

I strongly condemn the barbaric violence against Hindus, Christians, and other minorities who are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remains in a total state of chaos.

It would have never happened on my watch. Kamala and Joe have ignored Hindus across the…

