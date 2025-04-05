حماس: استشهاد 19 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وكالات

بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أعلنت حركة "حماس" أن نحو 19 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، فيما فقد ما يقرب من 39 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، جرّاء الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.

وقالت الحركة، في بيان صدر اليوم السبت، إن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال فلسطين لا تسقط بالتقادم، وإن الإفلات من العقاب يشجع على استمرارها وتصعيدها، وسط تقاعس المجتمع الدولي وعجزه عن حماية المدنيين".

وطالبت حماس بمحاكمة قادة الاحتلال على "جرائمهم الممنهجة بحق الطفولة الفلسطينية"، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على توفير الحماية للأطفال الفلسطينيين".

وأكد البيان أن استهداف الأطفال يعد "وصمة عار على جبين الإنسانية" ويكشف "زيف ادعاءات الاحتلال باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".