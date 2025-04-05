الرئيس اللبناني ومسؤولة أمريكية يبحثان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب

بيروت- (د ب أ)

بحث الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم السبت مع نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط وسوريا مورجان اورتاجوس ملفات جنوب لبنان والانسحاب الإسرائيلي من المنطقة.

وطبقا للبيان "تم البحث خلال اللقاء في ملفات الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المراقبة الدولية، والانسحاب الإسرائيلي والوضع في الجنوب".

وتطرق البحث إلى "الوضع على الحدود اللبنانية-السورية والتنسيق القائم بين الجانبين اللبناني-السوري، إضافة الى موضوع الإصلاحات المالية والاقتصادية والخطوات التي تقوم بها الحكومة لمكافحة الفساد".

وكانت الموفدة الأمريكية اورتاجوس قد وصلت إلى بيروت أمس الجمعة للقاء المسؤولين اللبنانيين.