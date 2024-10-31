الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة

القاهرة- مصراوي

خلال حديثه للناخبين الشباب في جامعة "هاي بوينت"، صرّح المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس بأن التصويت لدونالد ترامب، يمثّل تصويتًا من أجل "تغيير حقيقي"، وضد احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقال فانس خلال قاعة بلدية أدارتها منظمة "Turning Point" في ولاية نورث كارولينا، إن الولايات المتحدة "تسير نحو حرب عالمية ثالثة بدون وعي"، مرجعًا ذلك إلى "القيادة غير الكفؤة".

وشدد على أن منع هذه الحرب يعدّ أحد أهم الأسباب للتصويت، موجهًا حديثه إلى الحضور بأن أي صراع مستقبلي سيؤثر على جيل الشباب بشكل مباشر.

كما أشار إلى اختلاف ترامب عن نائبة الرئيس كامالا هاريس، موضحًا أن ترامب يفكر في عواقب قرارات السياسة الخارجية على المدى البعيد، بينما زعم أن هاريس لا تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار.

وعبّر عن قلقه بشأن توجيه الموارد الأمريكية إلى أوكرانيا على حساب التحضيرات المحتملة لدعم تايوان، معتبرًا أن ذلك يساهم في زيادة احتمالية تصعيد الصين تجاه تايوان.

وتطرق فانس إلى تصريحات الرئيس جو بايدن الأخيرة، معتبرًا إياها محاولة لإسكات من يخالفون سياسات الإدارة الحالية، قائلًا إنها "رسالة للشعب الأمريكي بأنهم ليسوا مؤهلين للتعبير عن مخاوفهم تجاه سياسات هاريس".