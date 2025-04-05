السلطات الليبية تعلق عمل 10 منظمات إغاثة دولية

القاهرة- (أ ب)

أمرت السلطات الليبية 10 منظمات إغاثة دولية بتعليق عملياتها وإغلاق مكاتبها في البلاد، متهمة هذه المنظمات بانتهاك القوانين المحلية من خلال تقديم المساعدة للمهاجرين الأفارقة.

وقال جهاز الأمن الداخلي في بيان إن المنظمات الإنسانية تنتهك القانون من خلال تقديم أشكال مختلفة من المساعدة التي تساعد على إعادة توطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا.

وأكد جهاز الأمن الداخلي يوم الأربعاء "أن مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الإفريقية داخل البلاد يمثل نشاطًا معاديًا يستهدف الديموغرافية الليبية، وخلق مجتمع هجين ضمن شرائحه مكونات متنافرة دينيًا وأخلاقيًا".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن البيان قوله إن الجهاز تمكن من "رصد أنشطة معادية أخرى تورطت فيها منظمات دولية غير حكومية تحت غطاء برامج تقديم الدعم إلى ليبيا ظاهريًا، بينما الغاية توطين المهاجرين غير الشرعيين بمخطط مدروس شرعوا في تنفيذه منذ أعوام مضت وحققوا مراحل منه".

وبحسب بيان الجهاز فإن المنظمات التي شملتها اجراءات قفل مقراتها وايقاف عملها هي (منظمة الإغاثة الدولية - المجلس النرويجي للاجئين - منظمة أرض الإنسان الإيطالية - منظمة الهيئة الطبية الدولية - منظمة المجلس الدنماركي - منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية - منظمة كير الألمانية - منظمة إنتر سوس الإيطالية - منظمة آكتد الإيطالية - منظمة تشزفي الإيطالية ) .

وأشار البيان إلى أن جميع المنظمات سالفة الذكر قد تورطت كذلك في شبهات تهريب وغسل الأموال، بانتهاجها الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وهو يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.