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ألمانيا تأمر بإغلاق 3 قنصليات إيرانية

05:06 م الخميس 31 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية الألمانية

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برلين- (د ب أ)

أمرت ألمانيا بإغلاق ثلاث قنصليات إيرانية ردا على إعدام سجين ألماني/ إيراني في سجن جمشيد شارمهد.

وكانت السلطة القضائية في إيران، أعلنت مساء الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق شارمهد الذي حُكم عليه بالإعدام في ربيع عام 2023 بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي الاتهامات التي نفاها بشدة أقاربه ونشطاء عاملون في مجال حقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق من اليوم، أنها استدعت رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في برلين للاحتجاج على إعدام شارمهد.

وكتبت الوزارة على منصة إكس: "نقلنا احتجاجنا الشديد على تصرفات النظام الإيراني ونحتفظ لأنفسنا بحق اتخاذ إجراءات إضافية".

وأضافت الوزارة في برلين أنه بالتوازي مع هذا الإجراء، احتج السفير الألماني في طهران لدى وزير الخارجية الإيراني بأشد العبارات على "قتل" شارمهد.

وتابعت أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قامت باستدعاء السفير الألماني ماركوس بوتسل إلى برلين للتشاور.

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