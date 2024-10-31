وفاة شخص وإصابة 73 آخرين بسبب إعصار كونج ري في تايوان

تايبيه- (د ب أ)

ضرب إعصار كونج ري تايوان اليوم الخميس، مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة 73 آخرين بسبب الحوادث الناجمة عن هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، وفقا لما أعلنه مركز عمليات الطوارئ المركزي.

وتجاوز نطاق الاعصار 320 كيلومترا، مما يجعله أكبر إعصار يضرب تايوان منذ نحو ثلاثة عقود.

وقالت حكومة مقاطعة نانتو بوسط تايوان إن شجرة على جانب الطريق سقطت على شاحنة، مما أسفر عن نقل سيدة / 56 عاما/ إلى المستشفى والاعلان عن وفاتها لاحقا.

من ناحية أخرى، أصيب 73 شخصا في حوادث ذات صلة بالاعصار.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكثر من 1429 حادث، مثل سقوط الأشجار أو تضرر الطرق، مضيفا أنه تم إجلاء 9658 شخصا في المناطق المعرضة للكوارث في المدن والمقاطعات المختلفة .

وقد انقطعت الكهرباء عن ما لا يقل عن 207 آلاف و209 أسرة في وقت مبكر من اليوم.

وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي إنه لم يتمكن بعد من التواصل مع سائحين اثنين من التشيك، أكد دخولهما متنزه تاروكو الوطني.

وقد تم إغلاق المدارس والأعمال التجارية في أنحاء تايوان اليوم، كما تم إغلاق الأسواق المالية.

وأسفر الطقس السيء عن إلغاء جميع الرحلات الجوية المحلية وما لا يقل عن 298 رحلة دولية.

وقال الرئيس التايواني لاي تشينج تي، الذي حضر اجتماع مركز عمليات الطوارئ، إن الجيش مستعد لدعم جهود الوقاية من الكوارث.

كما طالب المواطنين والسائحين بتجنب المناطق الساحلية لسلامتهم.