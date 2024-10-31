الدفاعات الروسية تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية اخترقت أجواءها

موسكو – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مُسيرة على أهداف في الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 21 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وأوضحت أن المسيرات التي تم تدميرها هي 8 طائرات منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وخمس مسيّرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي بيلجورود وفورونيج، والبحر الأسود".