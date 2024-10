لرد الإهانة.. ترامب يقود شاحنة قمامة: تحمل اسم بايدن وهاريس (فيديو)

القاهرة- مصراوي

وصل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن يوم الأربعاء، على متن شاحنة قمامة بعد أن نعت الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أنصار ترامب بالقمامة.

وقال ترامب للصحفيين قبل تجمع الحملة الانتخابية في ويسكونسن: "ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟ إنها شاحنة تحمل اسم (نائبة الرئيس) كامالا (هاريس) وجو بايدن".

Trump never misses a trick! Check out his new garbage truck👇 pic.twitter.com/a4Aa0W4IbR