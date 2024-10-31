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لرد الإهانة.. ترامب يقود شاحنة قمامة: تحمل اسم بايدن وهاريس (فيديو)

11:07 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

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القاهرة- مصراوي

وصل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن يوم الأربعاء، على متن شاحنة قمامة بعد أن نعت الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أنصار ترامب بالقمامة.

وقال ترامب للصحفيين قبل تجمع الحملة الانتخابية في ويسكونسن: "ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟ إنها شاحنة تحمل اسم (نائبة الرئيس) كامالا (هاريس) وجو بايدن".

وفي 28 أكتوبر الجاري، ألقى الممثل الكوميدي الأمريكي توني هينشكليف، أثناء حديثه في افتتاح تجمع انتخابي لحملة ترامب في نيويورك، نكتة مؤسفة واصفا بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة عائمة"، وتبرأ مقر حملة المرشح الجمهوري من كلام الفنان.

بينما في اليوم التالي، قال بايدن إن البورتوريكيين أناس طيبون وأن "القمامة العائمة الوحيدة" التي يراها في هذا البلد هم أنصار ترامب.

وحاول بايدن في وقت لاحق تخفيف تصريحاته قائلا، إنه يقصد بالقمامة كلمات الممثل الكوميدي التي تحرض على الكراهية تجاه اللاتينيين.

ووصف أنصار ترامب إهانات بايدن ضدهم بأنها مثيرة للاشمئزاز.

وفي رأيهم، وصف بايدن نصف سكان الولايات المتحدة بالقمامة.

ترامب بايدن ولاية ويسكونسن
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