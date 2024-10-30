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زيلينسكي يؤكد أنه طلب من الولايات المتحدة صواريخ كروز طراز "توماهوك"

11:30 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أنه طلب صواريخ كروز من طراز "توماهوك" من الولايات المتحدة كجزء من "خطة النصر" لهزيمة روسيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك "كانت هذه معلومات سرية بين أوكرانيا والبيت الأبيض".

وأعرب زيلينسكي عن استيائه من تسريب طلب الحصول على الصواريخ بعيدة المدى إلى وسائل الإعلام.

وقال "كيف يمكن أن نفهم هذه الرسائل؟ هل تعني أنه لا يوجد شيء سري بين الشركاء؟"

وقبل نحو أسبوعين، قدم زيلينسكي بشكل علني خطة من خمس نقاط لإنهاء الحرب مع روسيا بشروط أوكرانية.

وتشمل الخطة طلب أوكرانيا بأن تتم دعوتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكري الغربي وتحديث جيشها من أجل ردع روسيا عن القيام بالمزيد من العدوان.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة روسيا البيت الأبيض أوكرانيا
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