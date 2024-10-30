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بسبب مخاوف انتشارها بين الشباب.. فرنسا تعتزم حظر "أكياس النيكوتين"

03:38 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

فرنسا

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باريس - (د ب أ)


تعتزم فرنسا حظر أكياس النيكوتين التي صارت تحظى بشعبية بين المراهقين.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، جينفييف داريوسيك، في مقابلة أجرتها مع صحيفة "لو باريزيان" ونشرت اليوم الأربعاء: "إنها منتجات خطيرة لأنها تحتوي على جرعات عالية من النيكوتين"، مضيفة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن حظرها خلال الأسابيع المقبلة.

أما في ألمانيا، فلا تزال أكياس النيكوتين الخالية من التبغ متاحة ومنتشرة بين الشباب، على الرغم من حظرها رسميا، بحسب ما قاله خبراء من العيادة الخارجية للعلاج من الأمراض المرتبطة بالتبغ في جامعة لودفيج ماكسيميليان بميونخ.

وبحسب دراسة مشتركة مع المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر، فمن الممكن أن توفر الأكياس جرعات عالية من النيكوتين، وأحيانا ما تكون تلك الجرعات أعلى مما توفره السجائر.

فرنسا باريس أكياس النيكوتين
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