بينهم "الذراع اليمنى للسنوار".. الاحتلال يزعم اغتيال 3 قادة في حماس

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، اغتيال 3 من قيادات الحكومة التابعة لحركة حماس في غزة بغارة قبل 3 أشهر.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر صفحته بمنصة "إكس"، إلى أن القادة هم روحي مشتهى رئيس الحكومة في غزة، وسامي عودة رئيس جهاز الأمن التابع لحماس، وسامح السراج مسؤول ملف الأمن في حماس .

وقال أدرعي في منشوره، إن: " جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) قضيا على المدعو روحي مشتهى رئيس سلطة الحكم الحمساوية في قطاع غزة، والمدعو سامح السراج المسؤول عن ملف الأمن لدى المكتب السياسي واللجنة التنفيذية الحمساوية والمدعو سامي عودة، رئيس جهاز الأمن العام الحمساوي".

وأوضح هاجاري، أن "هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل ثلاثة أشهر بناءً على توجيه استخباراتي دقيق القياديين الثلاثة الذين اختبؤوا داخل مجمع تحت أرضي مبطن ومزود شمال قطاع غزة، والذي كان يتيح مكوث مسؤولي وعناصر القيادة والسيطرة للمنظمة فيه على مدار فترة زمنية طويلة. وأدار المجمع مسؤولو جهاز الأمن العام الحمساوي ليشكل مجمع مكوث خاص بأبرز قيادات سلطة الحكم الحمساوية وعلى رأسهم مشتهى"، وفق مزاعمه.

وادّعى أدرعي أنه "بعد مهاجمة المجمع والقضاء على القادة المذكورين، تجنبت منظمة حماس نشر خبر القضاء عليهم وذلك تفاديًا لضرب معنويات ووظيفة عناصرها، على غرار ما فعلته بعد عمليات تصفية أخرى".

#عاجل 🔻 جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) قضيا على المخرب المدعو روحي مشتهى رئيس سلطة الحكم الحمساوية في قطاع غزة، والمخرب المدعو سامح السراج المسؤول عن ملف الأمن لدى المكتب السياسي واللجنة التنفيذية الحمساوية والمخرب المدعو سامي عودة، رئيس جهاز الأمن العام الحمساوي



🔻… pic.twitter.com/Ai248wmqjT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024

وأشار أدرعي إلى أن "المدعو روحي مشتهى كان من عناصر حماس القدامى حيث عمل مسؤولاً عن سلطة الحكم في قطاع غزة، والمسؤول عن ملف الأسرى لدى المكتب السياسي للمنظمة وسابقًا مسؤول وزارة المالية".

وأضاف: "قد أنشأ مشتهى مع السنوار جهاز الأمن العام الحمساوي، وقضى معه محكومية في السجن الإسرائيلي. وحتى نشوب الحرب الراهنة كان يُعد الشخصية الأرفع والأبرز لدى المكتب السياسي الحمساوي في قطاع غزة، حيث أدار طيلة فترة الحرب النشاطات السلطوية لحماس تزامنًا مع عمله على الترويج لعمليات ضد إسرائيل".

وأكد أن "مشتهى كان يُعد اليد اليمنى لقائد حماس المدعو يحيى السنوار، وأحد أقرب المقربين منه"