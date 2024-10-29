زيلينسكي: الحرب مع روسيا تتجاوز الحدود بانضمام كوريا الشمالية

كييف - (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، إن الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين الذين من المتوقع إرسالهم لتعزيز القوات الروسية على الجبهة في أوكرانيا يدفعون بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات إلى تجاوز حدود الطرفين المتحاربين.

ويقول قادة غربيون إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لمساعدة روسيا في حملتها العسكرية، ويحذرون من أن تورطها في حرب أوروبية قد يزعزع أيضا العلاقات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا.

وذكر زيلينسكي أنه تحدث إلى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وأخبره أن 3 آلاف جندي كوري شمالي موجودون بالفعل في قواعد عسكرية قريبة من الجبهة الأمامية مع أوكرانيا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 12 ألف.

وأضاف زيلينسكي في منشور عبر منصة تيليجرام: "لا يوجد سوى استنتاج واحد.. هذه الحرب أصبحت دولية وتجاوزت الحدود" بين أوكرانيا وروسيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الميجور جنرال بات رايدر قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن عددا "صغيرا نسبيا" من الجنود الكوريين الشماليين موجودون الآن في منطقة كورسك الروسية، حيث تكافح القوات الروسية لصد تقدم أوكراني، وهنالك آلاف آخرون في طريقهم إلى هناك.