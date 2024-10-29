إيران تهدد إسرائيل بتوجيه ضربات "ساحقة" خلال الأيام المقبلة

(وكالات)

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، الإسرائيليين، بمفاجآت لم يروها من قبل.

ولوح الحرس الثوري الإيراني، بتوجيه ضربات وصفها بـ "الساحقة" لإسرائيل خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بعد تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية، عن دراسة كل الإمكانات المتاحة للرد على الهجوم الإسرائيلي الذي وقع السبت الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح أمس الاثنين، أن الضربة الإسرائيلية لإيران استهدفت مصانع كبرى لإنتاج الصواريخ.



