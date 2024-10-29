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الجهاد الإسلامي تبارك انتخاب قاسم أمين عام لحزب الله

02:12 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

انتخاب قاسم أمين عام لحزب الله

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(وكالات)

باركت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إعلان حزب الله اللبناني، انتخاب نعيم قاسم أمين عام للحزب.

وقالت الجهاد الإسلامي، إن انتخاب قاسم تولي، تأكيد على صلابة المقاومة الإسلامية في لبنان.

كما باركت حركة حماس، انتخاب قاسم خلفًا لنصر الله، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تأكيدا على تعافي الحزب اللبناني من الضربات الأخيرة.

وتولى قاسم وهو النائب الأول لنصر الله إدارة شؤون الحزب، منذ اغتيال نصر الله آواخر سبتمبر الماضي.

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