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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدرس إقالة بعض مسؤولي ملف المفاوضات

02:02 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس إجراء تغييرات على فريق التفاوض الإسرائيلي المعنى بشؤون الأسرى الإسرائيليين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه يوجد ضغوط لإقالة مسؤول ملف الأسرى بعد استقالة نائبه.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء يركز حاليا على إيجاد أي حل ممكن قد يؤدي إلى إبرام صفقة تبادل الأسرى.

وكان نتنياهو، قد صرح أمس أن مستعد لقبول مقترح تبادل الأسرى في حال كان يومين مقابل الإفراج عن كل 4 أسرى.

بنيامين نتنياهو إسرائيل تبادل الأسرى
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