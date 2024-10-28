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لابيد: لم يضعف أحد إسرائيل أكثر من نتنياهو وحكومته

07:54 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

يائير لابيد

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن "الحكومة الحالية أضعفت إسرائيل بشكل لم تقُم به أي حكومة سابقة، والحكومة لا تملك الأغلبية أمام الشعب الإسرائيلي وعليها الرحيل".

ولفت لابيد إلى أن "الحكومة لم تقُم بإغلاق وزارات ائتلافية لا حاجة لها، وفي 7 أكتوبر شعرنا أن هناك وحدة وشراكة في المصير لكن الحكومة لم تعمل على ترسيخ ذلك".

وأضاف، أن وزير المالية بتسلئيل سمويتريتش لا يملك آلة حاسبة ويخطئ بـ4 مليارات شيكل ووضعنا الاقتصادي ينهار"

وتابع "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بدلًا من العمل على توفير الأمن للإسرائيليين يرقص على الدم ويغرد لحظة وقوع العمليات".

يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية الحكومة الحالية أضعفت إسرائيل توفير الأمن للإسرائيليين نتنياهو وحكومته
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