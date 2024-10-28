نتنياهو يتعهد بإعادة جميع الأسرى في غزة الأحياء والأموات

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تقف أمام تحد مختلف يهددها ويهدد الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وحذر نتنياهو، من أن إيران تمتلك صواريخ بعيدة المدى عابرة للقارات، وتسعى لتطوير قنابل نووية تهدف لتدمير إسرائيل.

واتهم نتنياهو، إيران بتزويد وكلائها في المنطقة بأسلحة قاتلة، مؤكدًا أن تل أبيب تقف في المقابل عائقا أمام طهران لإفشال ما وصفها بـ "مخططاتها الشريرة".

وتعهد نتنياهو، بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من إعادة جميع أسراها.