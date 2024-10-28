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إيران: هناك أدلة تربط الهجوم الحدودي الذي قتل 10 من أفراد الشرطة بإسرائيل

12:39 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

دقيق مدعم

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة، والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى7 طن دقيق أبيض، بلدي مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

دقيق شرطة التموين السوق السوداء
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